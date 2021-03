Bad Kreuznach

Unfall an Kreuzung: Zwei Verletzte und massiver Ölaustritt

Zwei Fahrzeuge sind am Freitagabend gegen 20.30 Uhr an der Einmündung Bosenheimer Str. und Ernst-Barlach-Str. kollidiert. Beide Fahrer hatten sich bei dem Zusammenprall verletzt und wurden bereits durch den Rettungsdienst versorgt, als die Feuerwehr Bad Kreuznach zum Einsatzort kam. Aus einem Fahrzeug trat massiv Motoröl aus und lief am Rinnstein Richtung Kanaleinlauf. Die Polizei war bereits vor Ort und sicherte die Unfallstelle.