Kirn

Für vier Klassen der berufsbildenden Schulen in Kirn ging es am Montag auf die Zielgerade Richtung Fachabitur und Mittlere Reife. Nach intensiven Vorbereitungen mit Reinigung, Desinfektion, Einbahn-Laufrichtungen in den Fluren, getrenntem Ein- und Ausgang ins Haus waren die Abschlussklassen zum überwiegenden Teil angetreten. Die meisten Schüler kamen mit Maske. Wer keine hatte, wurde damit ausgerüstet.