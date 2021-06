Gymnasiasten kennen bis zu ihrer Volljährigkeit eigentlich nur die Schule. Bis auf blasse Erinnerungen aus dem Kindergarten sind es vor allem die 13 Jahre Deutsch, Englisch, Mathe, die den Alltag eines Teenagerlebens füllen, ihr Privatleben ausgenommen. Bis es dann nach dem großen Tag, an dem der Schüler sein Zeugnis in die Hand gedrückt bekommt, heißt: Na los, raus in die weite Welt, macht, worauf ihr Lust habt.