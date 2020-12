Mainz

Die Polizei in Mainz musste am Mittwoch und Donnerstag Spielplätze in Mainz schließen, weil sich Unbelehrbare weiter in Gruppen trafen oder gar gemeinsam Sport trieben. Die Behörden mussten am späten Mittwochnachmittag den Goethepark in der Mainzer Neustadt regelrecht räumen: Dort seien „30 bis 50 Personen mit Lautsprecherwagen darauf hingewiesen worden, dass der Park gesperrt ist“, bestätigte der Sprecher der Mainzer Polizei, Rinaldo Roberto. Einen ähnlichen Vorfall habe es zuvor auf einem anderen Spielplatz in der Mainzer Neustadt gegeben.