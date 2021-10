Wie immer waren die Viertklässler der Grundschule Kleiststraße in Bad Kreuznach am Mittwochmorgen zum Sportunterricht in der MTV-Halle. Zusammen mit ihrer Lehrerin waren sie frühmorgens mit dem Stadtbus dorthin gefahren. Nach dem Unterricht wollten sie mit dem Bus auch wieder zurück zur Schule fahren. Doch es kam kein Bus.