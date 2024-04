Plus Kreis Bad Kreuznach

Umstürzende Bäume und Unfälle halten Polizei und Feuerwehr in Atem: Eine Unwetterbilanz

i In Hargesheim war ein Baum durch den Sturm umgestürzt und hatte das Dach eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Wohnung ist nun unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach/Tim Helmes

Das Unwetter am Freitagabend bescherte Polizei und Feuerwehr in kurzer Zeit zahlreiche Einsätze – darunter auch mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Ein Haus in Hargesheim wurde dabei schwer beschädigt.