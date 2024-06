Plus Bad Kreuznach

Umstrittene Wahlwerbung: Einige Stadträte sehen grobes Foulspiel von Bad Kreuznachs OB Emanuel Letz

i Einige Bad Kreuznacher Stadträte sehen in Wahlwerbung wie dieser eine Verletzung der Neutralitätspflicht eines Oberbürgermeisters. OB Emanuel Letz stell klar: "ich habe mich als privates FDP-Mitglied geäußert." Foto: Marian Ristow

Wenige Tage vor der Kommunalwahl erhitzen sich die Gemüter in Bad Kreuznach noch einmal gewaltig: Die Wahlwerbung der FDP (unter anderem hier in unserer Zeitung, bei verschiedenen Radiosendern sowie auf Wahlplakaten) hat bei einigen Stadträten für massiven Ärger gesorgt. Im Fokus der Kritik: Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), der in den Radiospots spricht und in der gedruckten Anzeige mit seinem Konterfei auftaucht.