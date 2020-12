Bingen

Von Mitte März bis Ende Juni dauerte ein Umzug der besonderen Art – galt es doch, Mauereidechsen von ihrem angestammten Platz an der ehemaligen Ladestraße der Bahn am Hauptbahnhof Bingen in Bingerbrück (in Verlängerung der Straße am Rupertsberg) in ihr neues Quartier nördlich des Parks am Mäuseturm umzusiedeln.