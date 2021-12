Umleitung führt über die Raugrafenstraße

2022 kann der Um- und Ausbau der Bundesstraße 48 im Rahmen des Mobilitätskonzepts Salinental beginnen, nachdem das neue Salinenbad und die barrierefreie Rampe in Höhe des Haupteingangs fertiggestellt sind. Mit dem Ausbau des lang gezogenen Parkplatzes an der Bundesstraße nach der Salinenbrücke als Mobilitätsstandort P 1 soll es losgehen. Die Pläne für den Ausbau des zweiten Mobilitätsstandorts, des heutigen Waldparkplatzes am Ausgang des Salinentals in Richtung Bad Münster am Stein, und den Ablauf der Baumaßnahmen stellte Philipp Geib, Leiter der Abteilung Tiefbau und Grünflächen, jetzt im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr vor.