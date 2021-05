Die Zeiten, da der Wald geputzt ist, sind längst vorbei. Doch ist es sinnvoll, alle gefällten Bäume in einem Steilhang liegen zu lassen, insbesondere am oder im Bachbett? Diese Frage treibt Ortsbürgermeister Markus Müller um, der zumindest die Bäume, die durch die Fällung in seiner Gemarkung ins Bachbett oder an den Rand des Appelbaches gestürzt sind, vom Forstamt beseitigen lassen möchte.