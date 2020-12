Um neun gestiegen: Jetzt 263 Infizierte im Kreis Bad Kreuznach

Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 12:53 Uhr

In der Gesamtzahl (263) enthalten sind auch die bisher insgesamt 200 aus der Quarantäne entlassenen und sieben verstorbenen Personen. Aktuell stehen somit 56 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. Keine dieser Personen befindet sich in stationärer Behandlung.

Die betroffenen Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinden Rüdesheim, Nahe-Glan, Bad Kreuznach, Langenlonsheim-Stromberg und Kirner Land.