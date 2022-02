Mit seiner neu gebauten Produktionshalle an der Planiger Straße hat der Filtrieranlagenhersteller Pall bundesweit Schlagzeilen gemacht (wir berichteten). Nun will das Unternehmen eine bestehende Produktionshalle auf dem Gelände erweitern und aufstocken, wie aus dem Genehmigungsantrag des Unternehmens hervorgeht, der bis 24. Februar in der Stadtverwaltung ausgelegt war.