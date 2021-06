Überschwemmungen im Soonwald: Straßen wurden zu reißenden Wildbächen

Nachdem bereits am Freitagabend schwere Unwetter im Kreisgebiet gewütet hatten, die zu sintflutartigen Überschwemmungen in Meisenheim und Bad Sobernheim, wo auch das Landesimpfzentrum betroffen war, führten, ging es am Samstagabend direkt weiter. Starke Regenfälle überschwemmten vor allem die Soonwaldgemeinden Gebroth, Winterbach und Winterburg. Die Wassermassen ergossen sich über Wald- und Feldwege in die Dörfer, deren Straßen sich in regelrechte Wildbäche verwandelten. Die schlammige Brühe drang in zahlreiche Keller und tiefer gelegene Gebäudeteile ein.