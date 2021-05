Leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall m Donnerstagmittag auf der B 41 auf der Höhe der Ausfahrt Weiler bei Monzingen. Gegen 14.10 Uhr befuhr die 79-Jährige in ihrem Mercedes mit mit ihrem Sohn als Beifahrer die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. In Höhe der Abfahrt Weiler bei Monzingen kam die Frau aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links und überfuhr einige der dortigen Warnbaken der Fahrstreifenbegrenzung.