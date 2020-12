Überörtliche Kita: Die Weichen sind gestellt

Windesheim/Guldental

Der schon länger gehegte Wunsch von Landrätin Bettina Dickes und VG-Bürgermeister Michael Cyfka, in dem Gebäude der ehemaligen Sonderschule des Kreises in Windesheim eine überörtliche Kindertagesstätte einzurichten, hat wieder Fahrt aufgenommen. Grund ist, dass sowohl in Windesheim als auch in Guldental und Waldlaubersheim die Plätze in den dortigen Kitas knapp werden. „Bedingt durch die Ausweisung von Neubaugebieten ist mittel- und langfristig mit dem Bedarf zusätzlicher Kita-Plätze zu rechnen”, betonte Ortsbürgermeister Volker Stern in der jüngsten Sitzung des Windesheimer Gemeinderats in der Römerberghalle.