Plus Kirn Übernachtung in Kirner Turnhalle: Handwerksgesellen auf der Walz Von Sebastian Schmitt i Für Jürgen Peitz (5. von links) stand es außerfrage, den neun Handwerksgesellen auf Wanderschaft, eine trockene Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren. Foto: Sebastian Schmitt Schüler und Lehrer des Kirner Gymnasiums staunten nicht schlecht: Gleich neun echte Handwerker hatten in ihrer Turnhalle übernachtet. Dabei handelt es sich um eine uralte Tradition: Handwerksgesellen gehen auf Wanderschaft, die Walz, um in der Ferne Erfahrung zu sammeln. Lesezeit: 1 Minute

Mehrere Zimmerleute, ein Maurer, ein Koch, ein Schreiner, ein Tischler und Holzbildhauer waren am Montagabend auf dem Weg nach St. Wendel in Kirn angekommen. Durch einen Zufall trafen die Handwerksgesellen, darunter zwei Frauen, in der Innenstadt auf den Hausmeister des Kirner Gymnasiums, Jürgen Peitz, selbst ein engagierter Handwerker. Kurz entschlossen wurde ...