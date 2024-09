Plus Kreis Bad Kreuznach Überlegungen zum Ferienpass: Ein Ticket für den ganzen Kreis Bad Kreuznach? Von Markus Kilian i So sah der Ferienpass 1987 aus, der viele interessante Angebote für Kinder und Jugendliche enthielt. Foto: C. Anheuser Die FDP will mit einem Antrag in der Kreistagssitzung die bestehenden Angebote bündeln. Allerdings: Die Kostenfrage für das Konzept und die detaillierte Ausarbeitung sind noch unklar. Lesezeit: 2 Minuten

Den Schulkindern in den Ferien ein vielfältiges Angebot bieten und die Eltern zugleich entlasten: Das ist das Ziel des Ferienpasses. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Kultureinrichtungen und Unternehmen ermöglicht er Kindern und Jugendlichen kostenlose oder vergünstigte Angebote. In einigen Gemeinden an Nahe und Glan wie Feilbingert, Hallgarten sowie im Bad Kreuznacher ...