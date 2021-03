Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 50-jährigen ehemaligen Mitarbeiter eines Vertriebsunternehmens. Das Schöffengericht sah es nach einer Beweisaufnahme an fünf Tagen als erwiesen an, dass der Angeklagte eine 20 Jahre jüngere Kollegin bei einem Mitarbeitertreffen in einem Hotel in Stromberg genötigt und vergewaltigt hat. Der 50-Jährige bestritt die Tat bis zuletzt, sein Verteidiger hatte deshalb einen Freispruch beantragt.