Wer die Bilder von der Flutkatastrophe im Juli an der Ahr gesehen hat, vergisst sie so schnell nicht. So ergeht es auch dem Turnverein Raumbach. Zusammen mit dem örtlichen Feuerwehrförderverein richtete der TVR im Oktober ein Spansauessen aus, dessen Erlös an die Ahr fließen soll. Rund 900 Euro wurden an diesem Abend laut dem TV-Vorsitzenden Holger Thunig erwirtschaftet und je zur Hälfte an Feuerwehr und TV aufgeteilt.