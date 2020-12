Kreis Bad Kreuznach

Der Stein der Weisen? Ist eine Kommunalisierung des ÖPNV nicht. Das wissen alle Beteiligten in Stadt und Kreis. Doch die Steuerung der Buslinien in Händen zu halten, verhindert, tägliches Chaos auf den Linien hinnehmen zu müssen. So geschehen in Corona-Zeiten und schon lange davor, als Busse in der Stadt und in den Dörfern später oder auch mal gar nicht fuhren.