Bad Kreuznach

Mit der Wilhelmstraße, der Bosenheimer Straße, der Salinenstraße, der Alzeyer Straße und auch der Rheinhessenstraße im Stadtteil Bosenheim gehört die Rüdesheimer Straße zu den am stärksten befahrenen, verkehrsreichsten Straßen im Bad Kreuznacher Stadtgebiet. Täglich rollen etwa 22.000 Autos über diese Verkehrsader. Im Lärmaktionsplan der Stadt von 2015 wird nachgewiesen, dass die Anwohner der Rüdesheimer Straße erheblichen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Mit den festgestellten hohen Lärmpegeln, die teils mehr als 70 dB(A) am Tag und mehr als 60 dB(A) in der Nacht betragen, zählt die Rüdesheimer Straße zu den Hotspots der Lärmbelastung im Stadtgebiet.