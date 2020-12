Bad Kreuznach

Der Kreistag Mainz-Bingen hat schon entschieden, der Kreuznacher Kreistag befindet am kommenden Montag über die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region. Als Dritte im Bunde will die Stadt in einer Sondersitzung des Stadtrats am Donnerstag, 14. Januar, nachziehen und die Kommunalisierung des ÖPNV sowie die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes beschließen.