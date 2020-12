Bad Sobernheim/Bad Kreuznach

Zum Jahresende schließt Augenarzt Dr. Gerald Held seine Praxis in der Bad Sobernheimer Malteserstraße, um nach 41 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Nachdem er sich lange vergebens um einen Nachfolger für seine Praxis bemüht hatte, wird der Praxissitz zum 1. Januar 2021 an das Augenzentrum Bad Kreuznach angegliedert. Dort werden Bad Sobernheimer Patienten ab 4. Januar mitbetreut.