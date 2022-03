Die Heizölhändler haben seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche alle Hände voll zu tun. Nicht nur, dass die Heizölpreise seitdem sprunghaft angestiegen sind, es wurde bundesweit in etwa das Fünf- bis Achtfache der sonst üblichen Bestellungen registriert. Und auch danach verzeichneten die Händler einen regen Auftragseingang, heißt es in den Marktberichten der Branche.