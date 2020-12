Kreis Bad Kreuznach

Kaum sind die vier Wertstoffhöfe des Kreises geschlossen, da strandet auch schon manch privates „Treibgut“ in den heimischen Wäldern oder lagert in städtischen Straßen und Dorfgemarkungen. Die Kritik an Kreis-Abfalldezernent Hans-Dirk Nies wächst. Gerade jetzt, da viele zu Hause bleibende Abfallgebührenzahler Zeit hätten, ihre Keller, Garagen und Dachgeschosse nach Wertstoffen zu durchforsten, seien die Höfe geschlossen.