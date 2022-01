Am Kirner Gymnasium haben jetzt 51 Abiturienten die schriftlichen Arbeiten absolviert. Unter Corona-Bedingungen war das wie 2021 für viele eine Tortur. Offene Fenster alle 20 Minuten, Maskenpflicht, Essen und Trinken nur in Lüftungszeiten. Aber Schulleiterin Barbara Wendling und ihre zweite Stellvertreterin Manuela Lang klopfen auf Holz. Alles gut gegangen, niemand wurde krank oder musste in Quarantäne. Glück gehabt.