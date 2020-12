Bad Kreuznach

Zumindest dem Baufortschritt am neuen Bad Kreuznacher Salinenbad hat das Coronavirus nichts anhaben können. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. „Nur unsere geplante öffentliche Grundsteinlegung mit Gästen konnten wir wegen der Pandemie leider nicht stattfinden lassen“, erklärte Klaus-Dieter Dreesbach. Der Geschäftsführer der Kreuznacher Badgesellschaft gab an der Baustelle auf dem alten Freibadgelände im Salinental ein Update und informierte über den aktuellen Stand. Der „Grundstein“ soll nun später im Gebäude gelegt werden. In der Zeitkapsel werde diese ungewöhnliche Zeit dann auch entsprechend dokumentiert.