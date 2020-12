Seibersbach

„Metallgestalter sind Menschen mit einer kreativen Ader, die Spaß haben an Design und den Feinheiten der Detailarbeit“, sagt Fabian Schneider, Juniorchef von Balkone Schneider in Seibersbach. Wer sich für den Beruf des Metallbauers entscheidet, kann zwischen drei Tätigkeitsfeldern wählen: Metallgestaltung, Nutzfahrzeugbau oder Konstruktionstechnik. Fabian Schneider musste über seine Entscheidung nicht lange nachdenken: Für ihn kam nur die Fachrichtung Metallgestalter in Betracht.