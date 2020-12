Bad Kreuznach

Es fing schon gut an: Noch während Bürgerbeauftragter Harald Skär und Landrätin Bettina Dickes (CDU) ihren Stehtisch mit Schirm für das Bürgergespräch auf dem Kornmarkt aufbauten, meldete sich der erste Gesprächsgast an diesem Morgen. Eine Bürgerin aus Bad Kreuznach hatte ein Anliegen, aber wie so oft war in ihrem Fall das städtische Ordnungsamt die richtige Adresse. Bettina Dickes hörte dennoch geduldig zu und gab Hinweise.