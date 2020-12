Langenlonsheim

Viele Menschen sehnen die Freibadsaison herbei, die normalerweise am 1. Mai eröffnet wird. Doch in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen ist noch keineswegs klar, ob und in welchem Umfang die Freibäder überhaupt öffnen dürfen. In der VG Langenlonsheim-Stromberg richten sich die Verantwortlichen jedenfalls darauf ein, dass trotz der durch die Pandemie bedingten Ausgangsbeschränkungen auch in diesem Jahr ein relativ normaler Badebetrieb möglich ist. Dies gilt sowohl für das Freibad in Langenlonsheim als auch für das Panoramabad in Stromberg, die beide in der Verantwortlichkeit der neuen Verbandsgemeinde liegen.