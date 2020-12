Bad Kreuznach

„Meine Tochter würde sagen: Geil!“, so drückte Bürgermeister, Kämmerer und Beteiligungschef Wolfgang Heinrich seine Begeisterung für das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in der städtischen Bäderlandschaft aus. Am Donnerstag wurde der Rohbau des Salinenbades wie anvisiert fertiggestellt und standesgemäß mit einem Richtfest gefeiert.