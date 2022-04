Am Sonntag weilte FDP-Mann Frank Ensminger bei der Wahlparty seines Parteikollegen Emanuel Letz in Bosenheim, freute sich mit ihm über den Sieg über CDU-Kandidatin Drees. Ensminger kennt das Gefühl. Am 22. März 2020 gewann er gegen CDU-Kandidatin Christa Hermes in Kirn – holte mit 58,1 Prozent. Nun feiert er seinen 60. Geburtstag.