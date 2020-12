Kreis Bad Kreuznach

Zwar fielen gestern im Kreis Bad Kreuznach einige Tropfen Regen, doch war das für die Landwirte in der Region nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Die Landwirte bräuchten ergiebige Regenmengen, die aber wohl in der Region vorerst ausbleiben. Hält der Trend der Frühjahrstrockenheit an, müssen sich die Landwirte umstellen. Ein bloßes „Weiter so“ wird es nicht geben können.