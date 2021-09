Wie ist der Zustand des Waldes? Aufschluss soll die alle zehn Jahre stattfindende Bundeswaldinventur bringen. Insgesamt werden in Rheinland-Pfalz 100.000 Bäume an rund 8500 Untersuchungspunkten vermessen, darunter auch in Traisen. Mehr als 150 Merkmale zum Wald werden erhoben. Laut Angaben des Klimaschutzministeriums werden zudem auch erstmals genetische Proben der Hauptbaumarten entnommen.