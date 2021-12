Bei der Werksausschusssitzung am Mittwoch im Gesellschaftshaus ging es um Nachhaltigkeit und viele Millionen Euro Investitionssumme. Was war eigentlich das Wichtigste in dem Katalog von Kläranlagenplanung, Wassergutachten, Baugebietserschließung, Straßensanierung oder Hochbehälterbau- und Sanierung (mehr als 2 Millionen Euro für Steineberg und Sulzbach)?