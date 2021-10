Treffpunkt für Kulturfreunde: Ein Kultursalon in der Altstadt von Bad Kreuznach

Sie sind Weltenbummler, Kulturliebhaber und trinken gern ein gutes Gläschen Wein: Die Kölner Alexa Christ und Rainer Schroeder wissen die schönen Dinge des Lebens zu schätzen. Nun tauscht das Paar den Großstadttrubel gegen das beschauliche Kleinstadtleben in Bad Kreuznach ein und eröffnet am letzten Oktoberwochenende in der Altstadt den Kultursalon „Casa Una“. Bis in den März hinein wird es an verschiedenen Tagen eine Kulturvorstellung (zum Beispiel Musik, Kabarett oder Lesungen) mit Weinverkostung geben.