Das Bon-Café der Interkulturellen Kirchengemeinde An Nahe und Glan kehrt zurück ins Herz der Stadt. Der beliebte Treffpunkt von Geflüchteten und Interessierten aus dem gesamten Landkreis musste wegen der Corona-Pandemie lange pausieren und war zeitweise in die Planiger Straße verlegt worden. Jetzt steht der große Saal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus des Kirchenkreises An Nahe und Glan am Mittwochnachmittag wieder als Begegnungsstätte zur Verfügung.