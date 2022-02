Eigentlich hatten sich Peter Simgen und seine Lebensgefährtin Eva Schwarz vorgenommen, am 1. Juli 2023 zu heiraten. Doch dann kam es anders – und sie entschlossen sich, die standesamtliche Trauung am 22.02.2022 zu vollziehen. Dass die Trauung in Bad Sobernheim stattfand, ist für das Paar aus Hefersweiler im Landkreis Kusel das Ergebnis einer längeren Suche.