Traumstart: Sonne überm Salinenbad

Montagmorgen, 9 Uhr: Das neue Kreuznacher Salinenbad öffnete seine Pforten. Erste Badenixen und Wasserratten warteten darauf, sich in die 24 Grad warmen Fluten stürzen zu dürfen. Wegen Corona durften 250 Gäste bis 14 Uhr rein, weitere 250 dann von 15 bis 20 Uhr. Jeder, der das alte Bad kannte, hatte schon am Eingang seinen Aha-Effekt. Denn der Kassenbereich erinnert mehr an die Rezeption eines Sternehotels als an ein Bad. Mit dem dunklen Empfangsbereich von einst hat das überhaupt nichts mehr zu tun.