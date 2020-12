Odernheim

Die Disibodenberg-Stifterin Ehrengard Freifrau von Racknitz ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Odernheimerin starb an Christi Himmelfahrt in Limbach im Odenwald, wo sie seit Dezember 2019 in einem Seniorenheim in der Nähe ihrer jüngeren Tochter Sophia lebte.