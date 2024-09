Transporter kippt bei Heimweiler um: Fahrerin unverletzt, Strecke gesperrt

Die Frau verlor nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in die Böschung.

Auf der L182 bei Heimweiler ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Verletzt wurde niemand.

Foto: Sebastian Schmitt

Auf der Landstraße 182 ist am Mittwoch ein VW Transporter verunglückt und auf die Seite gekippt. Die Fahrerin war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Hund in Richtung Kirn unterwegs, als sie nach einer scharfen rechts Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in die Böschung fuhr.

Dabei kippte der Transporter auf die Seite. Die Fahrerin und ihr Hund blieben unverletzt. Der Unfall zog allerdings noch bis nach 18 Uhr eine Sperrung nach sich auf der auch von Pendlern befahrenen Strecke. Der Abschleppdienst aus Odernheim konnte die L 182 mithilfe der Kirner Straßen Meisterei ab etwa 18.30 Uhr wieder freigeben.