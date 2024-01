Tragisches Feuer in Windesheim: Ein Mensch verliert sein Leben, zwei kommen ins Krankenhaus

Großeinsatz für die Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Langenslonsheim-Stromberg mit tragischem Ende: Trotz aller Bemühungen ist bei einem Brand am Donnerstagmorgen in Windesheim ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Flammen schlugen meterhoch und waren in den dunklen Morgenstunden weit über Windesheim zu sehen. Foto: Dieter Ackermann

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Weinbaugemeinde stand in Vollbrand, hohe Flammen schlugen aus den Fenster. Am Ende steht die traurige Bilanz: Ein tote Person, zwei müssen verletzt ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Details folgen.