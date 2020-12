Mainz

Eigentlich wäre am Freitag große Eröffnung, eigentlich würden die Mainzer und ihre Gäste sich jetzt auf Buchdruckergautschen und Rummel am Rhein, auf Büchermarkt, Kunsthandwerk und auf die vielen Liveacts von Musik und Kabarett freuen. Eigentlich würde an diesem Wochenende die Mainzer Johannisnacht wieder rund 500.000 Gäste zum Feiern, Flanieren und Genießen in die Mainzer Innenstadt locken.