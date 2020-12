Bingerbrück

Angeregt durch die Synode im Bistum Trier sowie durch die Einbindung in das Projekt „Soziale Stadt Bingerbrück” hat sich seit 2016 eine Projektgruppe in Bingerbrück intensiv mit der Zukunft der Kirche auf dem Rupertsberg befasst. Dabei wurde Hildegard von Bingen als Identität stiftendes und kulturell belebendes Element am Beginn des Mittelrheintales und in der gesamten Region gesehen.