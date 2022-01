Das Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde Kirner Land stand zur „Absegnung“ am Dienstag in der VG-Ausschusssitzung auf der Tagesordnung. Einstimmig hoben am Ende alle anwesenden Mitglieder im VG-Sitzungssaal die Hand dafür, aber sie wollten zuvor doch wissen, wie es jetzt weitergehen soll, wo die Prioritäten liegen, wer Entscheidungen trifft, was eigentlich mit kurz-, mittel und langfristig gemeint ist.