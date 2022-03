Die Crème de la Crème gibt sich beim Tourismuskongress „Back to Travel 2022“ vom 18. bis 22. Mai im Rheintal-Kongresszentrum in Bingen ein Stelldichein. Die „Päpste der Branche“ werden an diesem Wochenende am Rhein-Nahe-Eck vertreten sein, macht Hüseyin Baraner, General Manager der ausrichtenden Tourexpi mit Sitz in Bingen, ordentlich Vorfreude auf die erstmals stattfindende Tagung.