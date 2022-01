Trotz Corona ist einiges gelaufen in Sachen Touristik und Wirtschaftsförderung und trotz Coronasoll auch einiges laufen 2022 . So die Bilanz und die Aussichten beim Rück- und Ausblick, den die VG-Wirtschaftsförderung (Hendrik Brötzmann), die Touristik-Abteilung und Bürgermeister Jung in der Ausschuss-Sitzung vorlegt