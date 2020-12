Bad Kreuznach

Ein sattes Plus an Gästen, ein leichtes Minus an Übernachtungen im Jahr 2019 – der Tourismus in der Kurstadt Bad Kreuznach wächst. Moderat und gemächlich, aber er wächst. Bei der jährlichen Pressekonferenz hinsichtlich der touristischen Entwicklung in Bad Kreuznach zeigten sich die beiden Cheftouristiker, Bürgermeister Wolfgang Heinrich und Dr. Michael Vesper, Geschäftsführer der GuT (Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach) zufrieden. „Man sieht, dass das, was hier in den letzten Jahren angeschoben haben, nun langsam Wirkung zeigt. Die 10 Millionen Euro, die wir jährlich in den Tourismus investieren, sind gut angelegt“, urteilt Wolfgang Heinrich.