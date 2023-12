Das war keine schöne Bescherung: Nach einem Küchenbrand in der Nacht zu Heiligabend ist eine Wohnung in Sommerloch bis auf Weiteres unbewohnbar geworden. Die gute Nachricht: Der Bewohner der Brandwohnung und alle weiteren Mieter des Mehrfamilienhauses in der Friedhofstraße blieben bis auf einen Schrecken unverletzt.