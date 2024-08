Plus Neupfalz Tolle Freizeit am Erlebniszentrum Neupfalz: 300 Kinder hatten jede Menge Spaß im Wald Von Jens Fink i Die Kinder bauten sich auch Laubhütten im Wald. Betreut wurden sie von Stephan Wagner (von links), Roland Grammes und Ronja Knapp. Foto: Jens Fink Kindern die Schönheiten der heimischen Natur nahe zu bringen und gleichzeitig ihre Kreativität zu fördern, ist der Sinn der Ferienfreizeit am Walderlebniszentrum (WEZ). Rund 300 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen an der dreiwöchigen, von der VG Langenlonsheim-Stromberg, dem Bund deutscher Pfadfinder und dem WEZ ausgerichteten Freizeit teil. Lesezeit: 2 Minuten

In Workshops bastelten die Kinder mit Materialien des Waldes und kreierten unter anderem aus Ästen, Steinen, Blättern und Tannenzapfen bunte Kollagen und Mandalas. In Batiktechnik färbten sie Stoffe, bastelten Vogelnester, Tonfiguren, kunstvollen Haarschmuck und fantasievolle Mobiles. Auch inmitten des Waldes zeigten sich die Kleinen kreativ und werkelten an dem in ...